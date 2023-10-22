22 октября, 20:39
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла удары по двум группам радикалов в Ливане

По данным пресс-службы израильской армии, они готовили атаки на территорию еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по ливанской территории, в воскресенье они поразили там две группы радикалов, связанных с шиитской организацией "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила две террористические ячейки "Хезболлах" на ливанской территории. Одна из них находилась в районе Маттата и планировала запустить противотанковые ракеты по израильской территории. Другая располагалась рядом с [горой] Хар-Дов и планировала запустить ракеты", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля предотвратила атаки, нанеся удары по террористическим ячейкам "Хезболлах" до того, как они открыли огонь", - добавили военные. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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