22 октября, 23:16
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Под огнем оказались военный комплекс и наблюдательный пункт организации, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по ливанской территории, их целью вновь стала инфраструктура шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала военные объекты террористической организации "Хезболлах", в том числе военный комплекс и наблюдательный пункт, используемые этой организацией", - говорится в сообщении.

Кроме того, самолет ВВС Израиля нанес удар по "отряду террористов, действовавшему в приграничном районе", добавили в пресс-службе. Было уничтожено и имевшееся у радикалов вооружение, отметили военные. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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