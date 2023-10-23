23 октября, 05:53,
обновлено 23 октября, 06:05
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля нанесла удары по 320 целям в Газе

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

В том числе она ударила по подземным тоннелям ХАМАС, говорится в заявлении армейской пресс-службы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по 320 целям в секторе Газа, в том числе по подземным тоннелям палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном телеграм-канале.

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"За минувшие сутки Армия обороны Израиля атаковала более 320 объектов в секторе Газа, включая тоннели, в которых находились боевики террористической организации ХАМАС, а также десятки оперативных штабов, где находились террористы ХАМАС и "Исламского джихада", военные сооружения и посты наблюдения, - сообщили военные. - Также за последние 24 часа ЦАХАЛ уничтожил объекты, которые представляли угрозу для израильских подразделений, готовящихся к наземным операциям в Газе. Были уничтожены десятки пусковых и минометных установок, а прошлой ночью танк, принадлежащий Армии обороны Израиля, разрушил ряд боевых позиций террористов, в том числе противотанковую установку в Газе". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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