FT: ЕС и Египет планируют заключить соглашение о миграции из-за ближневосточного конфликта

По данным газеты, Евросоюз предоставит стране средства на борьбу с безработицей и энергетический переход

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) и Египет ускорили работу над соглашением об ограничении миграции и финансовой поддержке в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, на полях прошедшего 21 октября в Каире саммита представители ЕС, включая заместителя председателя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, обсудили с египетской стороной соглашение, которое должно ограничить поток мигрантов с Ближнего Востока в Европу. По его условиям, ЕС предоставит Египту средства на борьбу с безработицей и энергетический переход, что будет благоприятствовать экономической ситуации в стране и должно ограничить дальнейшую миграцию выходцев с Ближнего Востока в европейские страны, указывают источники FT.

"Суть [этого соглашения] - стабилизация страны. Египет делает хорошую работу в области миграции, но сталкивается с экономическими трудностями. Речь идет о поддержке", - сообщил один из чиновников, с которым беседовало издание. Как отметили его источники, миграционное соглашение ЕС с Тунисом, подписанное в июле этого года, может стать примером договоренностей с Египтом, поскольку оно подразумевает не только миграционный контроль, но и экономическую поддержку. Однако конкретные детали договоренностей, включая объем и каналы финансирования со стороны Евросоюза, еще не были обнародованы.

19 октября министры внутренних дел стран ЕС, как сообщили собеседники FT, обсудили взаимодействие в области миграции с третьими странами, дав зеленый свет новым переговорам с Каиром, которые, как отмечается, продолжались несколько месяцев и ускорились на фоне текущего обострения палестино-израильского конфликта. В ЕС опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к массовому притоку палестинцев в европейские страны, пишет FT.