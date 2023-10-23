NYT: ХАМАС может освободить 50 заложников с двойным гражданством

По словам собеседника издания, этого, возможно, удастся достичь в результате переговоров США и Катара

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. ХАМАС может освободить порядка 50 заложников - обладателей двойного гражданства, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильского военного чиновника.

Высокопоставленный собеседник издания отметил, что соответствующих договоренностей, возможно, удастся достичь в результате переговоров представителей США и Катара. Он отметил, что освобождение заложников с двойным гражданством не будет частью какой-либо крупномасштабной сделки.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США оказали давление на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в секторе Газа и добиться освобождения заложников. Армия обороны Израиля располагает информацией о том, что ХАМАС удерживает в заложниках порядка 222 человек.

МИД Катара заявил 21 октября, что глава правительства, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, шейх Мухаммед в разговоре с Блинкеном "подтвердил намерение Катара продолжить координацию с Соединенными Штатами и другими международными партнерами для освобождения заложников и снижения эскалации в секторе Газа".