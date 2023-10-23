23 октября, 09:53
Палестино-израильский конфликт

МИД Люксембурга надеется, что решение ближневосточного конфликта займет менее 20 лет

По мнению главы ведомства Жана Ассельборна, ЕС "сделал недостаточно" для решения разногласий между Израилем и Палестиной

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн выразил надежду, что решение палестино-израильского конфликта займет менее 20 лет. Об этом он сообщил журналистам по прибытии на министерское заседание Совета ЕС в Люксембург, его выступление транслировала пресс-служба Совета.

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"Я надеюсь, что решение палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств будет достигнуто ранее, чем через 20 лет", - указал он. Ассельборн также отметил, что ЕС "сделал недостаточно" для решения разногласий между Израилем и Палестиной на основе принципа двух государств. "Израиль сможет жить в мире, даже если у Палестины будет свое государство. Это кажется мне очевидным", - добавил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга. 

Теги:
ПалестинаЛюксембургПалестино-израильский конфликтИзраильАссельборн, Жан
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