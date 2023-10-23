23 октября, 09:47
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили о запуске ракеты для перехвата неизвестного объекта из Ливана

В северных районах Израиля активировали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля запустили ракету для перехвата неизвестного объекта, выпущенного с территории Ливана. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

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"Некоторое время назад ракета-перехватчик была запущена в направлении подозрительного объекта, который нарушил воздушные границы Израиля со стороны Ливана. В результате его перехвата в северных районах Израиля были активированы сирены, предупреждающие граждан о воздушной тревоге", - подчеркнули военные. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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