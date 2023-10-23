Израиль с 7 октября задержал около 500 сторонников ХАМАС на Западном берегу Иордана

Всего с начала военных действий было задержано более 800 разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с начала нападения боевиков из Газы 7 октября на Израиль задержали на Западном берегу реки Иордан порядка 500 активистов правящего в секторе радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий [7 октября] в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны более 800 разыскиваемых лиц, из них около 500 связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в ночь на 23 октября "в ходе масштабной операции по противодействию терроризму и конфискации оружия в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) было задержано 64 разыскиваемых лица, 37 из них - сторонники террористической организации ХАМАС".