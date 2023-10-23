В ХАМАС заявили, что готовы к наземной операции ВС Израиля в Газе

Движение "отличается сплоченностью", сообщил представитель Абдель Латиф аль-Кану

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС готово противостоять израильским ВС в случае проведения ими наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил представитель движения Абдель Латиф аль-Кану.

"[Палестинское] сопротивление отличается сплоченностью и силой, способностью управлять боевыми действиями и высоким уровнем готовности противостоять любой наземной агрессии в Газе", - говорится в заявлении аль-Кану, размещенном в Telegram-канале ХАМАС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США оказали давление на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в секторе Газа и добиться освобождения заложников. Армия обороны Израиля располагает информацией о том, что ХАМАС удерживает в заложниках порядка 222 человек.