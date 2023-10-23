Нетаньяху заявил Мицотакису о важности объединения всего мира в борьбе с ХАМАС

Премьер Израиля сравнил действия сторонников ХАМАС с атаками террористов из организации "Исламское государство"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял в Тель-Авиве греческого коллегу Кириакоса Мицотакиса, прибывшего с визитом солидарности в свете обострения палестино-израильского конфликта. Премьер еврейского государства поблагодарил гостя за поддержку и выразил мнение, что весь мир должен объединиться вокруг Израиля в борьбе с палестинской радикальной организацией ХАМАС.

"Премьер-министр, мой добрый друг Кириакос, очень приятно видеть вас здесь. Я всегда говорю: единственное, что лучше поддержки Израиля, - быть в Израиле. Вы делаете это. Ценю вашу солидарность, солидарность вашего правительства и греческого народа в этот мрачный час", - заявил Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия премьера.

Глава израильского правительства в очередной раз сравнил действия сторонников ХАМАС с атаками террористов из организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подчеркнул важность объединения усилий в борьбе с ними. "Это борьба против цивилизации и борьба цивилизации против варварства. Мы на стороне цивилизации, и мы все должны объединиться против ХАМАСа, который по сути ИГ", - полагает Нетаньяху.

Ранее в знак солидарности с еврейским государством в свете этого обострения в Израиле побывали президент США Джо Байден, глава правительства Румынии Марчел Чолаку, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Риши Сунак, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Кипра Никос Христодулидис. В ближайшее время ожидаются также визиты в страну президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Нидерландов Марка Рютте.