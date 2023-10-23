NYT извинилась за освещение взрыва в больнице в секторе Газа

Изначально в заголовке материала утверждалось, что "израильский удар по больнице убил сотни людей"

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Редакция газеты The New York Times (NYT) принесла извинения читателям за статью, в которой вина за удар по больнице в секторе Газа была возложена на Израиль, но потом заголовок материала несколько раз менялся.

Как отмечается в редакционной статье, решение опубликовать материал, в котором Израиль обвинялся в атаке на больницу, было основано на данных, полученных от представителей палестинского движения ХАМАС, которые нельзя было оперативно проверить. Израильская же сторона, как поясняет NYT, на тот момент не предоставила никакой информации о произошедшем, указав, что расследование продолжается. "В результате у читателей сложилось неверное впечатление о том, что было известно и насколько достоверным было это сообщение", - пишет газета.

Позднее власти Израиля заявили о том, что непричастны к удару по больнице, а информация о количестве погибших была скорректирована, в связи с чем редакция NYT в течение дня несколько раз меняла заголовок соответствующей статьи. Изначально в нем утверждалось, что "израильский удар по больнице убил сотни людей". Затем газета указала, что "в результате удара по больнице в Газе погибли как минимум 500 человек". Согласно третьему варианту заголовка, "в результате взрыва в больнице в Газе погибли как минимум 500 человек". Таким образом, издание в конце концов убрало из заголовка обвинения в адрес Израиля и упоминания о ракетном ударе.

"Учитывая чувствительный характер этой новости в условиях разрастающегося конфликта и ее широкое освещение, редакторам NYT следовало бы тщательнее проработать ее первоначальный вариант и более четко определить, какую информацию нужно проверить", - указано в статье.