23 октября, 14:55,
обновлено 23 октября, 15:05
Палестино-израильский конфликт

Боррель: ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе

Чтобы достичь этого, крайне необходимо предоставлять гуманитарную помощь населению Газы, отметил глава дипломатии ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен одновременно осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Люксембурге. Ее транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтБоррель, Жозеп
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