Боррель: ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе

Чтобы достичь этого, крайне необходимо предоставлять гуманитарную помощь населению Газы, отметил глава дипломатии ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен одновременно осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Люксембурге. Ее транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы", - сказал он.