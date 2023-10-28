Китай призвал стороны конфликта на Украине не допускать распространения оружия

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан также призвал мировое сообщество "способствовать проведению переговоров о мире, прекращению огня"

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Китай призывает все стороны конфликта на Украине делать все возможное, чтобы не допустить распространения применяемого оружия за пределы зоны конфликта. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на созванном РФ заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений Киеву.

"Мы призываем все стороны украинского кризиса действовать ответственно, придавать большую значимость и делать все возможное, чтобы предотвратить риск распространения оружия и боеприпасов от попадания в руки террористов и негосударственных субъектов, что создаст нестабильность и может привести к новым конфликтам на больших территориях и унести еще больше невинных жизней", - сказал он.

Китайский дипломат также призвал мировое сообщество "способствовать проведению переговоров о мире, прекращению огня".

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 20% поставляемого Киеву Западом оружия уходит на черный рынок.