28 октября, 00:39
Палестино-израильский конфликт

На главном вокзале Нью-Йорка прошла акция с требованием прекратить огонь в Газе

Денис Акишев/ ТАСС
© Денис Акишев/ ТАСС

На место прибыла полиция и потребовала прекратить митинг

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта собрала несколько сотен активистов в здании главного вокзала Нью-Йорка - Гранд-Централ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Активисты, выступающие в поддержку Палестины скандировали "Прекращение огня сейчас" и "Свободу Палестине". На майках и транспарантах участников акции было написано "Нью-Йорк вместе с Палестиной".

Спустя час усиленные отряды полиции вошли в здание вокзала и потребовали прекратить митинг. Участники акции подчинились требованию полиции и, не оказывая сопротивления, стали расходиться.

Генеральная Ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Первый пункт документа содержит призыв к немедленному прекращению огня. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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