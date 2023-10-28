"Арселормиттал Темиртау" сообщила о приостановке работы шахт после гибели людей

ЧП на шахте в Казахстане

На предприятии организовали проверки газовой защиты

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Работа шахт компании "Арселормиттал Темиртау" приостановлена в Казахстане на сутки для проверки газовой защиты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Работа шахт угольного департамента АО "Арселормиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты", - говорится в сообщении.

На шахте компании имени Костенко в Карагандинской области погибли не менее 32 человек. Поиски 14 шахтеров продолжаются. Гибель горняков произошла в результате пожара.

После инцидента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", которая является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".

В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО "Арселормиттал Темиртау", в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.

В состав угольного департамента компании входят восемь шахт.