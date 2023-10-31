Белый дом не пояснил, одобрит ли Байден помощь Израилю отдельно от Украины

По словам пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер, успехи двух стран имеют ключевое значение для национальной безопасности Вашингтона

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ушла от ответа на вопрос о том, готов ли будет президент США Джо Байден подписать закон о выделении военной помощи Израилю отдельно от Украины, если соответствующие запросы будут рассмотрены в Конгрессе порознь.

Отвечая на соответствующий вопрос на брифинге для журналистов, Жан-Пьер утверждала, что "успехи Израиля и Украины" имеют "ключевое значение для национальной безопасности США". По ее словам, Соединенные Штаты "должны помогать" как украинскому, так и еврейскому государству.

"Есть двухпартийное согласие [по этому вопросу]", - отметила она. По словам пресс-секретаря Белого дома, "большинство республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате" заявляют о "поддержке запросов на выделение средств как Украине, так и Израилю". "Именно это мы и хотим увидеть", - продолжила Жан-Пьер. "Нет никаких оснований для того, чтобы мы, Соединенные Штаты, не смогли обеспечить Израиль и Украину необходимым финансированием", - указала она.

Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил в интервью телеканалу Fox News, что запросы на предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно.

Белый дом направил на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи этим странам, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока неясна. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате в последнее время публично высказываются против продолжения оказания финансовой помощи Киеву.