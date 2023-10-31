Египет заявил о готовности отдать миллионы жизней за сохранение Синайского полуострова

По словам египетского премьер-министра Мустафы Мадбули, Каир не позволит решать региональные проблемы за счет своих территорий

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Египет не позволит решать региональные проблемы за счет своих территорий и готов пожертвовать миллионами жизней, чтобы сохранить Синайский полуостров. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на встрече со старейшинами Северного Синая в городе Эль-Ариш.

Мадбули подчеркнул, что на протяжении истории все угрозы безопасности Египта исходили именно с Синая. "Мой отец рассказывал мне свою историю, как много его коллег пожертвовали своими жизнями за эту землю <...> Вот почему мы готовы заплатить миллионами жизней за каждую песчинку здесь", - сказал премьер Египта. "Это четкое послание, отвечающее на многие вопросы, - продолжил он. - Египет никогда не позволит ему что-либо навязывать, и мы не допустим, чтобы региональный вопрос решался за наш счет".

После начала нового витка эскалации на Ближнем Востоке президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси категорически отверг идею о перемещении палестинцев из сектора Газа на территорию арабской республики и предупредил, что не допустит, чтобы Синайский полуостров стал базой для проведения военных операций сторон израильско-палестинского конфликта.