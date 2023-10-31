Минюст Грузии заявил, что Саакашвили не сможет участвовать в политике страны

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент страны не является гражданином республики

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет участвовать в грузинской политике, так как не является гражданином республики. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Как должен заниматься арестованный человек политической деятельностью? Подобный вопрос, наверное, из юмористического жанра. У этого человека (Саакашвили - прим. ТАСС) нет права на политическую деятельность в Грузии, не забывайте об этом. Этот человек был главнокомандующим. Какой главнокомандующий покидал свое государство и переходил на службу другой стране? Главнокомандующий не покидает свое государство и своих граждан ради другой работы", - сказал Брегадзе.

Глава грузинского Минюста также добавил, что находящийся на лечении в частной клинике "Вивамед" Сааашвили будет переведен в пенитенциарное заведение после того, как врачи выдадут заключение, что он здоров.

Саакашвили, который в течение нескольких месяцев утверждал, что ему плохо, в последнее время стал дистанционно участвовать в судебных процессах по его делам и делать политические заявления. Он призывает оппозицию объединиться к предстоящим в 2024 году парламентским выборам, чтобы победить правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".