В ХАМАС опровергли информацию об освобождении израильскими военными одной из заложниц

Армии обороны Израиля ранее сообщила об освобождении израильскими военными в ходе наземной операции в Газе рядовой Ори Магидиш, которая была похищена ХАМАС 7 октября

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - опровергло заявления Израиля об освобождении израильскими военными одной из удерживаемых движением заложниц. Об этом говорится в обращении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в ее Telegram-канале.

"Мы отрицаем [информацию] о том, что противник добрался до кого-либо из удерживаемых "Бригадами Иззэддина аль-Кассама" лиц", - заявил Абу Убайда.

30 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об освобождении израильскими военными в ходе наземной операции в Газе рядовой Ори Магидиш, которая была похищена ХАМАС 7 октября.