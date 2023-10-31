ЮНИСЕФ заявил, что ежедневно в Газе погибают или получают ранения 420 детей

Собеседник телеканала Al Jazeera заявил, что "сектор Газа стал кладбищем для детей"

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Ежедневная статистика по убийствам детей в секторе Газа ужасна. Каждый день в секторе Газа погибают или получают ранения 420 детей", - отметил собеседник телеканала.

По его словам, "сектор Газа стал кладбищем для детей, убийства должны прекратиться".

Как сообщил ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, женщины и дети составляют порядка 70% погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября текущего года.