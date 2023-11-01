СМИ: третья группа лиц с двойным гражданством перешла из Газы в Египет через КПП "Рафах"

По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, Каир находится "в координации с иностранными посольствами для облегчения въезда в страну лиц с двойным гражданством"

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Третий автобус с гражданами, имеющими двойное гражданство, пересек контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, и въехал на территорию арабской республики. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, в настоящее время египетские власти находятся "в координации с иностранными посольствами для облегчения въезда в страну лиц с двойным гражданством".

Как сообщил официальный представитель погранперехода с палестинской стороны Ваэль Абу Мухсен, всего из сектора Газа были направлены "три автобуса со 160 пассажирами, имеющими двойное гражданство", "22 машины скорой помощи с ранеными и сопровождающими". В обратном направлении - из Египта в палестинский анклав - въехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в числе первой группы "на египетскую сторону наземного перехода "Рафах" из сектора Газа прибыли 110 человек".

Гражданство каких государств имеют люди, перешедшие из палестинского анклава в Египет, каналы не сообщают.