CNN: число иностранцев, которым разрешат покинуть Газу, может достичь 7 тыс.

По данным телеканала, эта цифра неокончательная, так как ситуация на земле постоянно меняется

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Число иностранных граждан, которым будет разрешено покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", может варьироваться в диапазоне от 5 до 7 тыс. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Вместе с тем, указывает CNN, американские власти подчеркивают, что эта цифра неокончательная, так как ситуация на земле постоянно меняется.

По данным телекомпании, в среду из сектора Газа в Египет смогут перейти порядка 500 человек, в последующие дни число иностранцев, ежедневно покидающих Газу, может вырасти до 1 тыс. Отмечается, что желание выйти из анклава выразили порядка 1 тыс. граждан США и членов их семей, а также 5 тыс. граждан других государств.

Ранее на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, из анклава въехали три автобуса. Как сообщил официальный представитель погранперехода с палестинской стороны Ваэль Абу Мухсен, КПП перешли 160 лиц с двойным гражданством. Телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что египетские власти находятся в координации с иностранными посольствами для облегчения их въезда в страну. Пока не сообщается, граждане каких стран перешли из Газы в Египет.