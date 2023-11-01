МИД Египта предоставит прибывшим из Газы лицам с двойным гражданством транзитные визы

Это сделают под обязательство иностранных дипломатических миссий обеспечить их дальнейшую эвакуацию в свои страны, сообщил помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Египта предоставит лицам с двойным гражданством транзитные визы под обязательство иностранных дипломатических миссий обеспечить их дальнейшую эвакуацию в свои страны. Об этом сообщил на брифинге с дипломатами помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат.

"Гражданам иностранных государств и членам их семей будет предоставлена транзитная виза на египетском наземном переходе "Рафах" в соответствии с правилами, регулирующими этот вопрос, под обязательство дипломатических миссий отправить их напрямую в эти страны", - приводит слова Хайрата газета Al-Ahram.

Ранее на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, из анклава въехали три автобуса. Как сообщил официальный представитель погранперехода с палестинской стороны Ваэль Абу Мухсен, КПП перешли 160 лиц с двойным гражданством. Телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что египетские власти находятся в координации с иностранными посольствами для облегчения их въезда в страну. Пока не сообщается, граждане каких стран перешли из палестинского анклава в Египет.