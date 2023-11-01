СМИ: свыше 330 иностранцев и лиц с двойным гражданством перешли из Газы в Египет через КПП

По информации Extra News, 30 раненых палестинцев, которые ранее были эвакуированы через КПП "Рафах", переведены в городские больницы провинции Северный Синай

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Число иностранцев и лиц, имеющих двойное гражданство, которые перешли контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, достигло 335. Об этом передает телеканал Al Hadath со ссылкой на неназванного египетского представителя.

"К настоящему моменту 335 иностранцев и лиц с двойным гражданством перешли КПП "Рафах" и въехали в Египет", - приводит канал слова чиновника. Со своей стороны египетский Минздрав сообщил, что "117 иностранных граждан, в том числе 35 детей, прошли медицинский осмотр" на погранпереходе.

Телеканал Extra News передает, что 30 раненых палестинцев, которые ранее были эвакуированы через КПП "Рафах", переведены в городские больницы провинции Северный Синай для проведения хирургических операций и интенсивной терапии.

Как сообщил официальный представитель погранперехода с палестинской стороны Ваэль Абу Мухсен, ранее на египетскую сторону КПП въехали "три автобуса со 160 пассажирами, имеющими двойное гражданство". По поступающей информации, в основном это сотрудники международных организаций. Телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что египетские власти находятся в координации с иностранными посольствами для облегчения въезда лиц с двойным гражданством в страну. Кроме того, в Египет из Газы прибыли 22 машины скорой помощи с ранеными и сопровождающими.