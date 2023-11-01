В Палестине выступили против вытеснения населения из сектора Газа

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что государство прилагает усилия и осуществляет контакты, чтобы это предотвратить

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Палестины отвергают попытки израильского правительства и армии вытеснить из сектора Газа местное население. Об этом заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе во время состоявшейся в Рамалле встречи с замглавы МИД Великобритании Тариком Ахмадом.

"Попытки вытеснить наш народ из сектора Газа все еще продолжаются. Мы отвергаем эти попытки и любые призывы к этому, и прилагаем все усилия и осуществляем контакты, чтобы это предотвратить", - цитирует главу правительства палестинское информационное агентство WAFA.

"Нашим приоритетом является прекращение агрессии, доставка помощи, лечение раненых и работа по прокладыванию политического пути для всеобъемлющего и справедливого урегулирования палестинского вопроса на основе международного закона, резолюций ООН и арабской мирной инициативы", - подчеркнул Штайе.