Белый дом рассчитывает, что американцы смогут выехать из Газы за несколько дней

В ведомстве отметили, что "предстоит еще много работы" в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает на то, что американские граждане смогут выехать из сектора Газа в течение нескольких дней. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы рассчитываем, что сможем вывезти всех американцев, но на это потребуется несколько дней. На это потребуется какое-то время. Это первый шаг. И это хороший шаг в верном направлении, но мы знаем, что предстоит еще много работы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена во время его следования в штат Миннесота.

Байден ранее заявил, что американские граждане смогут покинуть сектор Газа в среду и в ближайшие дни, согласно достигнутым договоренностям. "Сегодня благодаря руководящей роли Америки мы обеспечили свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня (1 ноября - прим. ТАСС) и что в последующие дни еще больше человек смогут уехать", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). "Мы не прекратим работу по вывозу американцев из Газы", - заверил Байден.

Как сообщил ранее телеканал CNN, десятки раненых палестинцев из сектора Газа прибыли в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" и уже проходят лечение в нескольких больницах по всей арабской республике. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на неназванного египетского представителя также сообщил, что число иностранцев и имеющих двойное гражданство лиц, которые успели перейти КПП "Рафах", достигло 335.