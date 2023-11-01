Первую группу британских граждан эвакуировали из сектора Газа через КПП "Рафах"

По данным британских СМИ, в секторе Газа может находиться около 200 обладателей паспортов Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Первая группа граждан Великобритании была эвакуирована из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах". Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

"Первым британским гражданам, которые пересекли границу с Египтом на КПП "Рафах" оказывается поддержка на месте. Вместе с нашими партнерами мы продолжим работать над тем, чтобы КПП был открыт вновь, что позволит доставить в Газу жизненно необходимую помощь и даст британским гражданам возможность безопасно покинуть сектор Газа", - сказано в сообщении.

По данным британских СМИ, в секторе Газа может находиться около 200 обладателей британских паспортов. Среди них - тесть и теща первого министра Шотландии Хамзы Юсафа. Как сообщили в Форин оффисе, списки граждан, связавшихся с британскими властями с целью эвакуации из сектора Газа, были переданы израильским и египетским властям и согласованы с ними. Эвакуация будет осуществляться поэтапно на протяжении нескольких дней.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что примерно 500 иностранцев получили разрешение на то, чтобы покинуть территорию сектора Газа.