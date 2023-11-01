Нетаньяху заверил премьера Таиланда, что Израиль освободит таиландских заложников в Газе

Премьер еврейского государства выразил Сеттху Тхависину "искренние соболезнования в связи с убийством и похищением граждан Таиланда в результате кровавой террористической атаки ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израиль прилагает все усилия для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС, и в том числе сделает все возможное для вызволения оттуда граждан Таиланда. В этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил своего таиландского коллегу Сеттху Тхависина.

Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе состоявшегося в течение дня телефонного разговора Нетаньяху выразил Тхависину "искренние соболезнования в связи с убийством и похищением граждан Таиланда в результате кровавой террористической атаки ХАМАС".

"Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил тайских рабочих за вклад в экономику [Израиля] и выразил надежду, что многие из тех, кто уехал, вернутся в Израиль", - отмечается в заявлении.

Согласно данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 22 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Порядка 7,5 тыс. человек уже вернулись на родину.

Премьер Таиланда 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа.