В ФРГ свыше 60% опрошенных выступили за прекращение приема выходцев из мусульманских стран

По данным исследования, проведенного социологическим институтом Insa, 60% респондентов заявили, что нынешние антиизраильские демонстрации и акции в поддержку палестинского радикального движения ХАМАС в Германии напугали их

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта полагают, что ФРГ должна прекратить прием мигрантов из мусульманских стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

По его данным, 61% респондентов выступает за прекращение приема в Германию выходцев из мусульманских стран. Кроме того, 60% опрошенных заявили, что нынешние антиизраильские демонстрации и акции в поддержку палестинского радикального движения ХАМАС в Германии напугали их. Менее 33% выразили противоположную точку зрения.

В то же время, как выяснили социологи, подавляющее большинство (77%) отметили, что у них сложилось впечатление, что все больше и больше людей в Германии презирают немецкое общество. Лишь 15% сказали, что у них нет такого ощущения. Вместе с тем 41% участников опроса также считает, что германское государство и общество слишком наивны и снисходительны к людям, презирающим ФРГ. Говоря о том, что вызывает у жителей Германии тревогу, большинство респондентов (43%) заявили, что больше всего боятся исламизма. При этом 34% опрошенных больше всего боятся правого экстремизма, только 7% - левого.

Опрос проводился 30 октября. В нем приняли участие 1 002 человека.

Ранее Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров антисемитизма зафиксировала резкий рост антисемитских инцидентов с 7 октября. По ее данным, по всей стране зарегистрировано 202 инцидента - на 240% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за различий в методах подсчета и категориях цифры несопоставимы с показателями полиции.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.