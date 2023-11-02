2 ноября, 01:54
Палестино-израильский конфликт

В сектора Газа через КПП "Рафах" прибыл еще 61 грузовик с гуманитарной помощью

По данным газеты Times of Israel, среди грузов были продукты питания, вода и медикаменты

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 61 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью въехал в среду в сектор Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщила газета Times of Israel.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

Среди доставленных грузов были продукты питания, вода и медикаменты. Как отмечает издание, ранее США выражали надежду на то, что объемы гуманитарной помощи в сектор Газа будут увеличены до 100 грузовиков в день.

Газета указывает, что впервые с обострения конфликта власти Египта позволили въехать на свою территорию раненым жителям сектора Газа и тем из них, кто обладает паспортами других государств. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация