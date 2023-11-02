Больница в Газе осталась без электричества из-за нехватки топлива для генератора

Индонезийская клиника, как и часть других медицинских учреждений в анклаве, ранее столкнулась с резким дефицитом горючего

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Главный электрогенератор индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа, был отключен из-за нехватки топлива. Об этом, как сообщает иранское агентство Tasnim, заявили в Министерстве здравоохранения Палестины.

"Сотни пациентов и раненых в индонезийской больнице в секторе Газа находятся в опасности, поскольку главный генератор учреждения выведен из эксплуатации. Если топливо, необходимое для больницы, не будет предоставлено [в ближайшее время], мы столкнемся с катастрофой", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что индонезийская больница, как и часть других медицинских учреждений в секторе Газа, столкнулась с резким дефицитом горючего для генераторов из-за запрета властей Израиля на ввоз топлива в анклав. Движение ХАМАС обратилось с призывом к ООН, а также к арабским и мусульманским странам принять срочные меры для доставки топлива в больницы, однако израильские власти заявили, что не допустят его поставок в сектор Газа из опасений, что горючее будет использовано для пуска ракет по Израилю.