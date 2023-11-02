Анджелина Джоли заявила, что Газа превращается в массовое захоронение

По оценке актрисы, мировое сообщество "просто смотрит", как миллионы мирных жителей Палестины подвергаются "коллективному наказанию и оскотиниванию"

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Голливудская актриса и экс-посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа, заявив, что еврейское государство "бомбит" невинных жителей, в результате чего анклав становится настоящим массовым захоронением. Такую оценку она высказала на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в связи с ударами по лагерю беженцев Джабалия, в нанесении которых палестинцы обвиняют Израиль.

"Это намеренная бомбардировка населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать. Газа уже почти два десятилетия как - тюрьма под открытым небом, быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых - невинные дети. Убивают целые семьи", - отметила актриса.

По ее оценке, мировое сообщество "просто смотрит", как миллионы мирных жителей Палестины подвергаются "коллективному наказанию и оскотиниванию". Джоли также выступила с утверждением, что жители Газы не получают еду, медикаменты и гуманитарную помощь "в нарушение норм международного права".

"Отказываясь потребовать гуманитарного прекращения огня и не давая Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам конфликта, мировые лидеры становятся соучастниками преступлений", - указала экс-посол доброй воли ООН.

Удары по лагерю

31 октября подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По сведениям ведомства, жертвами атаки стали как минимум 50 человек. Такие же данные привел директор расположенной рядом индонезийской больницы. Позднее палестинское министерство внутренних дел сообщило, что число погибших и раненых превысило 400, половина из них дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Как утверждал Конрикус, погибший в результате удара Биари играл важную роль в планировании нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.