В Палестине призвали страны мира пересмотреть отношения с Израилем

В МИД страны заявили, что необходимо оказать на Тель-Авив "реальное давление, чтобы остановить разрушительную войну"

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины призвало все страны мира пересмотреть отношения с Израилем и оказать на еврейское государство давление, чтобы остановить эскалацию в секторе Газа.

"В связи с продолжающейся кровавой агрессией министерство призывает все страны пересмотреть свои отношения с государством-оккупантом (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и оказать на него реальное давление, чтобы остановить разрушительную войну, которую оно ведет в секторе Газа, а также нападения, в том числе отрядов его поселенцев, на палестинцев на оккупированном Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим", - следует из заявления, текст которого опубликован на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В среду вице-премьер и министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн ас-Сафади решил отозвать посла королевства в Израиле. Он также поручил МИД проинформировать израильское внешнеполитическое ведомство о том, чтобы оно не возвращало своего посла, который ранее покинул королевство.