Шиитское ополчение в Ираке объявило повышенную готовность из-за войны в Газе

По данным агентства Nabaa Urdun, решение приняли после расширенного заседания шиитского руководства

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Начальник штаба иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абдель Азиз аль-Мухаммадави отдал приказ о приведении в повышенную готовность его бойцов на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство Nabaa Urdun.

По его информации, такое решение принято после расширенного заседания шиитского руководства. "Состояние максимальной боеготовности в "Аль-Хашд аш-Шааби" объявлено с целью реагирования на любую чрезвычайную ситуацию в ближайшие дни по причине палестино-израильского конфликта в Газе", - указывается в заявлении начштаба, которое приводит агентство. В нем подчеркивается, что все ополченцы должны быть готовы к защите суверенитета и национальных границ.

Ранее бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", использовали беспилотные летательные аппараты для нападений на военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Атакам подверглась также американская база к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

24 октября представитель этого движения Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Manar, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.