Al Jazeera: в результате атаки Израиля по району близ школы UNRWA есть убитые и раненые

По данным телеканала, в школе агентства ООН в Аш-Шаты в настоящее время нашли убежище многие палестинцы, вынужденные покинуть свои дома в северной части анклава с началом наземной операции израильской армии

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Израильский удар по району близ школы, которая находится в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) в лагере палестинских беженцев Аш-Шаты, привел к жертвам и раненым среди населения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, "при бомбардировке израильскими силами района близ школы UNRWA в лагере беженцев Аш-Шаты, расположенного на западе палестинского сектора, имеются убитые и раненые". Точные данные о жертвах бомбардировки не приводятся. Отмечается, что в школе агентства ООН в Аш-Шаты в настоящее время нашли убежище многие палестинцы, вынужденные покинуть свои дома в северной части анклава с началом наземной операции израильской армии.