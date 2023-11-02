Армия Израиля в ответ на обстрел атаковала объекты "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ за последний час зафиксировали несколько запусков по территории еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские военные наносят удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний час был зафиксирован ряд запусков из Ливана по израильской территории. В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Вскоре вслед за этим сообщением армейская пресс-служба проинформировала, что в северных районах Израиля вновь объявлена воздушная тревога. Сообщения о сиренах в этой части страны последовали от военных дважды менее чем за 10 минут.