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обновлено 2 ноября, 15:30
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля в ответ на обстрел атаковала объекты "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ за последний час зафиксировали несколько запусков по территории еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские военные наносят удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"За последний час был зафиксирован ряд запусков из Ливана по израильской территории. В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Вскоре вслед за этим сообщением армейская пресс-служба проинформировала, что в северных районах Израиля вновь объявлена воздушная тревога. Сообщения о сиренах в этой части страны последовали от военных дважды менее чем за 10 минут. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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