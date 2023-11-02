Нетаньяху заявил, что израильские войска уже прошли окраины города Газа

Премьер-министр страны отметил впечатляющие успехи армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские войска добиваются успехов в ходе операции в секторе Газа, они уже преодолели окраины самой Газы - крупнейшего города в одноименном приморском палестинском анклаве. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"У нас есть очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем на окраинах города Газа. Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас", - написал он в соцсети X (ранее Twitter) по итогам встречи с бойцами одного из подразделений израильской армии.

В свою очередь, член чрезвычайного военного кабинета во главе с Нетаньяху, лидер оппозиционной партии Бени Ганц, выступивший перед журналистами вскоре после этого заявления Нетаньяху, заявил, что израильские силы добиваются в Газе больших успехов, но говорить обо всем пока нельзя. "За "туманом войны", который мы специально поддерживаем, нужно, чтобы вы знали: мы продвигаемся к победе. Пока еще нельзя говорить обо всех наших достижениях, но они очень существенны", - сказал он.