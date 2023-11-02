2 ноября, 15:56,
обновлено 2 ноября, 16:53
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что израильские войска уже прошли окраины города Газа

Премьер-министр страны отметил впечатляющие успехи армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские войска добиваются успехов в ходе операции в секторе Газа, они уже преодолели окраины самой Газы - крупнейшего города в одноименном приморском палестинском анклаве. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

"У нас есть очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем на окраинах города Газа. Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас", - написал он в соцсети X (ранее Twitter) по итогам встречи с бойцами одного из подразделений израильской армии.

В свою очередь, член чрезвычайного военного кабинета во главе с Нетаньяху, лидер оппозиционной партии Бени Ганц, выступивший перед журналистами вскоре после этого заявления Нетаньяху, заявил, что израильские силы добиваются в Газе больших успехов, но говорить обо всем пока нельзя. "За "туманом войны", который мы специально поддерживаем, нужно, чтобы вы знали: мы продвигаемся к победе. Пока еще нельзя говорить обо всех наших достижениях, но они очень существенны", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация