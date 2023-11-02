США намерены добиться от Израиля предоставления гуманитарных пауз в секторе Газа

В Белом доме заявили, что серия кратковременных пауз позволит обеспечить безопасное освобождение заложников и предоставить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящей поездки в Израиль будет добиваться от офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху предоставления кратковременных гуманитарных пауз в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома.

По их информации, серия кратковременных пауз позволит обеспечить безопасное освобождение заложников и предоставить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа. "Продовольствие, лекарства, вода и другая помощь должны поступать в сектор Газа и в те районы, где люди в ней нуждаются, - передает газета слова госсекретаря. - Для этих целей должны быть предоставлены гуманитарные паузы".

Представители Белого дома также сообщили, что если переговоры об освобождении ХАМАС заложников увенчаются успехом, то США призовут Израиль к прекращению боевых действий в районе, где они будут освобождены.

Согласно The New York Times, офис Нетаньяху не против предоставить серию временных гуманитарных пауз для этих целей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября посетит Израиль, Иорданию, Японию, Республику Корея и Индию. В Тель-Авиве он намерен заявить о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту от терроризма, а также обсудить усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.