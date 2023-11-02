2 ноября, 17:36
Палестино-израильский конфликт

CNN: от последних ударов в Газе погибли более 20 человек, укрывавшихся в школах ООН

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини подчеркнул, что армия Израиля должна знать их местоположение

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек, укрывшихся в школах ООН в секторе Газа, погибли из-за последних израильских ударов.

Читайте также
Отзыв послов и продвижение израильских военных в секторе Газа. Конфликт в Палестине

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини.

"За последние несколько часов я получил сообщения о том, что три из наших школ, в которых проживают около 20 000 человек, пострадали", - приводит CNN слова Лаззарини. "Сообщается, что это привело к гибели более 20 человек в Джабалии, а также одного человека в пляжном лагере (Эш-Шати - прим. ТАСС)", - заявил он. "Это официальные школы БАПОР, где мы размещаем ряд перемещенных лиц на севере Газы", - отметил Лаззарини. Он подчеркнул, что армия Израиля должна знать их местоположение. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация