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Палестино-израильский конфликт

США организовали выезд из Газы 74 американцев

Байден ранее заявил, что граждане США смогут покинуть сектор Газа 2 ноября и в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США организовали выезд из сектора Газа 74 человек, имеющих американское гражданство. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова привел пресс-пул Белого дома.

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"Хорошая новость - мы вывезли сегодня 74 американцев, людей с двойным гражданством", - сказал Байден на встрече с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером в Белом доме.

Как заявил на брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, вашингтонская администрация рассчитывает на то, что американские граждане смогут выехать из сектора Газа в течение нескольких дней.

Байден ранее заявил, что граждане США смогут покинуть сектор Газа в среду и в ближайшие дни, согласно достигнутым договоренностям. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
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