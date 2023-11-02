СМИ: при обстреле жилого дома на юге Газы погибли не менее 11 человек

В числе погибших, как утверждает Al Jazeera со ссылкой на источники, корреспондент одного из палестинских телеканалов

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Жилой дом попал под обстрел израильских ВС в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, жертвами удара стали 11 человек. В числе погибших, как утверждается, корреспондент одного из палестинских телеканалов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.