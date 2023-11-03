CNN: США предупредили Израиль, что страдания населения Газы ослабляют поддержку операции

По данным телеканала, Байден не одобрил недавние удары еврейского государства по лагерю беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его советники предупреждают в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

"Проблема [для Израиля] заключается в том, что критика становится все громче не только со стороны его врагов, но и со стороны его лучших друзей", - приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника администрации США. Он также подчеркнул, что Байдену "совсем не понравились" недавние удары Израиля по лагерю беженцев на севере анклава.

Как отмечает телеканал, Вашингтон предупреждает Израиль о растущем возмущении мировой общественности и его влиянии на операцию в секторе Газа. Американские официальные лица считают, что у ЦАХАЛ есть "всего недели, а не месяцы", чтобы выполнить свои поставленные цели прежде, чем "волнения по поводу страданий гражданского населения и призывы к прекращению огня достигнут переломного момента", уточняет телеканал.