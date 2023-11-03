СМИ: Израиль активно закупает вооружение для боев на нескольких фронтах

По данным портала Ynet, на закупку уже потратили $1,5 млрд

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израиль активно закупает бомбы, ракеты, беспилотные летательные аппараты и другое вооружение, чтобы подготовиться к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Это происходит в связи с запусками йеменскими хуситами беспилотников, баллистических и крылатых ракет по израильской территории, сообщает портал Ynet.

По его данным, около $1,5 млрд уже потрачено на закупки вооружений, производимых как оборонно-промышленным комплексом Израиля, так и иностранными государствами. Некоторые из поставленных образцов уже используются на поле боя, а также для обеспечения обороны тыла. Управление по развитию вооружений и технологической инфраструктуры Минобороны Израиля инвестировало более $750 млн в разработку мер по укреплению обороноспособности. В стране 651 промышленный объект был переведен на военные рельсы, пишет Ynet. Кроме того, тысячи грузовиков и легковых автомобилей были реквизированы для использования в военных целях, отмечает портал.