В КНР заявили, что примут меры по защите своих компаний

В Китае призвали США отказаться от ошибочных действий

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай примет решительные меры с целью защиты своих компаний и призывает США отказаться от ошибочных действий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введенные накануне американской стороной санкции против некоторых китайских компаний за якобы имевшие место связи с Россией.

"Эти действия [санкции Вашингтона] являются типичным примером экономического принуждения. США следует прекратить эти ошибочные действия. Китай примет решительные меры для защиты своих интересов", - подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что принятые Вашингтоном односторонние санкции являются очередным примером обобщения США понятия национальной безопасности.

Вашингтон в четверг расширил антироссийский санкционный список. В перечень были включены 37 физических и почти 200 юридических лиц, среди которых банки и промышленные предприятия. Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.