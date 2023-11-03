Группа сенаторов США выступила за краткосрочное прекращение боевых действий в Газе

По словам авторов призыва, данный шаг необходим для доставки гуманитарной помощи жителям анклава и более активных усилий по освобождению заложников

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Тринадцать сенаторов от Демократической партии США выступили с призывом о краткосрочном прекращении боевых действий в секторе Газа по гуманитарным соображениям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора от штата Массачусетс Эда Марки.

"Как сенаторы, мы внимательно следим за ходом военных действий в Газе и считаем, что для защиты гражданского населения необходимо сделать гораздо больше, - утверждается в тексте. - Поэтому, мы присоединяемся к призыву президента [США Джо] Байдена о краткосрочном прекращении боевых действий <...>".

Авторы призыва отмечают, что данный шаг необходим для доставки гуманитарной помощи жителям анклава и более активных усилий по освобождению заложников. Законодатели также надеются, что временное прекращение огня даст возможность лидерам Израиля и Палестины, а также их региональным и глобальным партнерам обсудить "долгосрочные стратегии по разрядке затянувшегося на десятилетия конфликта в регионе".

Газета The New York Times сообщала 2 ноября, что президент США Джо Байден заявил о необходимости объявления паузы в боевых действиях между силами Израиля и палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. В ходе предвыборного мероприятия по сбору средств в Миннеаполисе хозяин Белого дома отметил, что такая пауза "позволит дать время на освобождение заложников".