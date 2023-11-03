3 ноября, 19:29
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля за время операции в Газе уничтожила 10 командиров ХАМАС высокого ранга

Как заявил представитель ЦАХАЛ, ликвидированные командиры были причастны к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильские военные с начала операции в секторе Газа уничтожили 10 командиров высокого ранга из вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

"Мы преследуем и уничтожаем полевых командиров ХАМАС на земле и под землей. С начала боевых действий мы вместе со Службой общей безопасности уничтожили 10 террористов ХАМАС, чей ранг соответствует командиру бригады. Это руководители боевых действий, которые командуют на местах в боях против наших сил", - сообщил он на вечернем брифинге.

По словам Хагари, ликвидированные командиры были причастны к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября и осуществляли эти планы вместе со своими отрядами. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация