Армия Израиля за время операции в Газе уничтожила 10 командиров ХАМАС высокого ранга

Как заявил представитель ЦАХАЛ, ликвидированные командиры были причастны к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильские военные с начала операции в секторе Газа уничтожили 10 командиров высокого ранга из вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы преследуем и уничтожаем полевых командиров ХАМАС на земле и под землей. С начала боевых действий мы вместе со Службой общей безопасности уничтожили 10 террористов ХАМАС, чей ранг соответствует командиру бригады. Это руководители боевых действий, которые командуют на местах в боях против наших сил", - сообщил он на вечернем брифинге.

По словам Хагари, ликвидированные командиры были причастны к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября и осуществляли эти планы вместе со своими отрядами.