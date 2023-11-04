В США сообщили о применении неударных средств для поиска заложников в Газе

По словам американского чиновника, администрации неизвестно, сколько именно человек удерживает ХАМАС, однако допускается, что их более 200

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американские власти применяют неударные средства Пентагона для поиска иностранных заложников в секторе Газа. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спепцбрифинге для журналистов.

Говоря об удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложниках, он подчеркнул, что США "используют неударные средства Пентагона для того, чтобы попытаться установить [их] местонахождение". По словам чиновника, США "сделают все возможное, чтобы убедиться, что все заложники <...> покинут Газу".

Представитель американской исполнительной власти указал, что по вопросу освобождения заложников идет "интенсивный процесс, включающий в себя множество направлений". "Мы надеемся, что в ближайшее время мы получим хорошие новости по этому вопросу, но это невероятно трудная и сложная задача, требующая много времени. Два гражданина США, которые смогли выбраться пару недель назад, были своего рода пробной попыткой проверить, возможно ли это. Это возможно", - подчеркнул он.

Чиновник также отметил, что вывод крупного числа иностранцев из Газы потребовал бы "очень существенной паузы" в боях, это серьезно и активно обсуждается.

Он добавил, что американской администрации неизвестно точное число удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников, "их больше 100, возможно, больше 200". По его словам, вывод крупного числа заложников "потребует очень существенной паузы в конфликте". "По этому вопросу ведется активное и серьезное обсуждение", - подчеркнул чиновник.

"К настоящему моменту каких-либо договоренностей нет, но мы усердно работаем над этим", - указал он. По словам представителя американской администрации, "если [договоренностей] удастся достичь, они будут реализованы".

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве в пятницу заявил, что обсудил с израильскими властями вопросы введения в секторе Газа гуманитарных пауз. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация рассматривает их введение "как способ дальнейшего облегчения доставки [гуманитарной] помощи, <...>, создания более благоприятных условий для освобождения заложников".

О заявлении генсека "Хезболлах"

По его словам, американские власти не рассматривают речь генерального секретаря шиитской партии "Хезболлах" Хасана Насруллы как свидетельство открытия нового фронта против Израиля.

"Что касается речи Насруллы, <...> я думаю, она была в основном такой, как мы и ожидали. И я не думаю, что она стала свидетельством открытия северного фронта [против Израиля] или чего-то подобного", - отметил чиновник.

"Очевидно, что на северной границе [Израиля] существует напряженность. Она была с самого начала кризиса. Я думаю, что она будет сохраняться. Но мы хотели бы избежать обострения [ситуации] на северной границе", - добавил представитель исполнительной власти США.

Он подчеркнул, что американские власти обсуждают этот вопрос с израильскими коллегами.

Насрулла выступил 3 ноября с телеобращением к своим сторонникам, в котором указал, что "полномасштабная война может начаться в Ливане только в случае израильской агрессии". По его словам, вооруженное крыло "Хезболлах" не участвовало в планировании операции "Наводнение Аль-Акса", которая была проведена 7 октября боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.