Малайзия назвала преднамеренным израильский удар по лагерю беженцев Джабалия

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что целью этого акта было "покалечить и ранить как можно больше палестинцев"

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Малайзия решительно осуждает израильский удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого, по данным палестинского МВД, погибли более 400 человек. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

"То, что должно было стать местом убежища и помощи, превратилось в могилу невинных людей. Преднамеренный удар, нанесенный незадолго до наступления темноты, отражает жестокий и намеренный акт, [целью которого было] убить, покалечить и ранить как можно больше палестинцев, независимо от их возраста и пола", - говорится в заявлении.

Минздрав сектора Газа 31 октября сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По сведениям ведомства, жертвами атаки стали как минимум 50 человек. Такие же данные привел директор расположенной рядом индонезийской больницы. Позднее палестинское министерство внутренних дел сообщило, что число погибших и раненых превысило 400, половина из них дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Как утверждал Конрикус, погибший в результате удара Биари играл важную роль в планировании нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.