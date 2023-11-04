На Украине открыли уголовные дела против 16 митрополитов УПЦ

Всего СБУ с февраля 2022 года открыла дела против 70 священников Украинской православной церкви

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) с февраля 2022 года открыла уголовные дела против 70 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе против 16 митрополитов. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"По материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 16 - митрополиты церкви", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу офис генеральной прокуратуры Украины сообщил о заочном предъявлении обвинений главе Русской православной церкви Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в посягательстве на территориальную целостность страны и поддержке действий РФ.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Против священников УПЦ заводят уголовные дела, вводят санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ.

Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.