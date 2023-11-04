В МИД Британии заявили об ответственности Ирана за ХАМАС

"Хезболлах" и должен повлиять на них, отметил глава ведомства Джеймс Клеверли

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал своего иранского коллегу Хосейна Амира Абдоллахияна повлиять на палестинское движение ХАМАС, шиитскую партию "Хезболлах" и ее вооруженное крыло, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщили агентству Reuters в МИД королевства, Клеверли в телефонном разговоре со своим коллегой утверждал, что "Иран несет ответственность" за действия ХАМАС и "Хезболлах", так как много лет оказывает им поддержку. Глава британского МИД также указал на недопустимость любых действий Тегерана, направленных против граждан Соединенного Королевства.

В июле Форин оффис сообщал, что с начала 2022 года до середины 2023 года службы безопасности королевства получили информацию о более чем 15 случаях, когда власти Ирана публично призывали к похищению или убийству людей, проживающих в Великобритании или являющихся ее гражданами. На прошлой неделе газета The Times, ссылаясь на британские спецслужбы, сообщила о попытках агентов влияния исламской республики спровоцировать беспорядки во время акций в поддержку Палестины в Лондоне и других городах страны.